L'episodio è avvenuto in via Sperone

Non è stato un risvegio tranquillo quello vissuto questa mattina dai residenti di via Sperone, a Palermo. Un palo dell’illuminazione pubblica è caduto sulla sede stradale all’altezza dell’incrocio con via Pecori Giraldi. Per fortuna, al momento dello schianto, sul posto non stava transitando nessun pedone e non vi erano mezzi parcheggiati. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia di stato, che hanno chiuso la strada in attesa della rimozione della struttura.

Tusa: “Impianti illuminazione pubblica necessita rinnovamento”

A dare la notizia dell’accaduto è il consigliere della II Circoscrizione Pasquale Tusa. L’esponente di quartiere sottolinea lo scampato pericolo, evidenziando però la necessità di un rinnovamento degli impianti in vaste aree della II Circoscrizione, atteso ormai da anni.

“Menomale che non è successo nulla – ha commentato il consigliere di circoscrizione Pasquale Tusa -. L’episodio è avvenuto questa mattina. In quel momento, non passava nessuno e non c’erano auto parcheggiate. E’ andata bene. Purtroppo i sistemi di illuminazione avrebbero la necessità di un certo turnover. In zona ci sono tanti pali tolti, senza aver avuto una sostituzione. Ciò perchè AMG aspetta i fondi necessari per effettuare i lavori straordinari”.