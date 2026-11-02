Alcuni giovani hanno sprizzato dello spray al peperoncino durante la serata di Halloween organizzata nella discoteca Dragon Discotheque, l’ex Mob, di Villagrazia di Carini. Lo ha comunicato sui social i gestori del locale che hanno consegnato ai carabinieri le immagini per risalire agli autori che hanno rovinato una festa con 1300 giovani accorsi all’evento “Neverland”.

“La serata stava procedendo nel migliore dei modi, con il locale pieno e tanta gente che si stava divertendo. Purtroppo, a causa del gesto irresponsabile di pochi, che hanno spruzzato spray al peperoncino e danneggiato quattro porte di emergenza – scrive la direzione del locale – si è reso necessario interrompere la serata, attivando immediatamente tutte le procedure di sicurezza. Le registrazioni del nostro sistema di videosorveglianza saranno consegnate alle forze dell’ordine, così da consentire l’identificazione definitiva dei responsabili.

Dispiace profondamente che, per colpa di pochi, debbano pagare le conseguenze tutti, compreso il nostro pubblico, che come sempre ha dimostrato grande correttezza e passione. La sicurezza dei nostri clienti, del nostro staff e di tutte le persone presenti resta la nostra priorità assoluta”.

Nel corso della serata sono arrivati tantissimi giovani che volevano entrare, ma che sono stati respinti e hanno danneggiato diverse porte delle uscite d’emergenza del locale. Le indagini condotte dai carabinieri hanno consentito di risalire agli autori del danneggiamento. Sono intervenuti anche i sanitari del 118 per medicare alcuni clienti. Per loro fortuna nulla di grave.