Un uomo trasportato in ospedale e un cane salvato finito un pozzo. Sono gli interventi della squadra Saf (speleo alpino fluviale) del comando provinciale che è stata impegnata in diversi interventi in appoggio alle squadre del distaccamento di Boccadifalco e del distaccamento di Cefalù.

Nel primo caso si è proceduto a soccorrere un uomo che necessitava di cure mediche e non riusciva ed essere spostato dal proprio letto.

L’intervento è stato svolto in un condominio di via Luigi Cosenz, l’uomo è stato trasferito tramite barella da una finestra del proprio appartamento con l’ausilio dell’autoscala fino in prossimità di una ambulanza parcheggiata sulla strada.

Nel secondo caso si è proceduto a recuperare un cane caduto all’interno di un pozzo profondo circa 20 metri a Castelbuono.