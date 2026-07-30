La Curva Nord 12: "Nessuna interrompa il sogno della città"

La partita non è chiusa. Nonostante la lettera con cui il Palermo calcio ha comunicato l’intenzione di non proseguire nel progetto di riqualificazione dello stadio, il Consiglio comunale inizierà oggi l’esame della proposta di convenzione per il Renzo Barbera, anticipando di un giorno rispetto al calendario inizialmente previsto.

Cosa succede in Aula

L’avvio del dibattito rappresenta il passaggio propedeutico alla successiva votazione dell’atto. Consentirà ai consiglieri comunali di confrontarsi e di proporre emendamenti al testo della convenzione prima del voto finale, atteso in vista della scadenza di domani, 31 luglio, termine fissato per il completamento dell’iter amministrativo legato alla candidatura di Palermo a ospitare gli Europei di calcio del 2032.

Il testo definitivo della convenzione è stato trasmesso al Consiglio ieri sera.

Zacco: “Palermo viene prima di tutto”

Sul lavoro che attende l’Aula è intervenuto sui social il consigliere comunale Ottavio Zacco: “Lavoreremo con il massimo impegno e grande responsabilità per raggiungere un obiettivo comune: dare a Palermo lo stadio che merita. Nessuno vuole perdere questa grande opportunità. Faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità, nel rispetto delle regole e dell’interesse della città, per trasformare questo sogno in realtà. Palermo viene prima di tutto”.

L’avvertimento della Curva Nord

Nel frattempo si è mossa anche la tifoseria organizzata. La Curva Nord 12 ha affidato ai social un messaggio dai toni durissimi, ripreso da Stadionews24.

“Nessuno si permetta di interrompere un sogno così grande per tutta la città”, si legge nell’apertura del comunicato. Poi l’avvertimento diretto a chi siederà ai tavoli decisionali: “Se questa chance andrà in fumo per queste indegne forme di ingordigia speculativa la città di Palermo, la sua gente ma soprattutto ‘Noi non ve lo perdoneremo mai‘”.

Il messaggio si chiude con un appello e con la convocazione della piazza: “Quindi cercate di trovare un accordo con il buon senso che vi distingue. La scelta che farete dimostrerà ciò che siete…. Palermo merita lo stadio! La Curva Nord 12 chiama a raccolta la sua gente venerdì 31!”.