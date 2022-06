Interviene Ruggero Razza, assessore alla Salute

Ruggero Razza è l’ospite della puntata odierna di Casa Minutella. Sono gli ultimi appuntamenti del talk show di BlogSicilia, giunto alla 17ma edizione. E’ tempo di bilanci, in vista di una pausa estiva che si annuncia ricca di informazioni. Dopo il voto amministrativo del 12 giugno è scattato il countdown per le elezioni regionali in Sicilia. A Razza, dunque, il compito di fare chiarezza sullo stato delle alleanze e tracciare un bilancio della sua attività da assessore regionale alla Salute. Per commentare i fatti della politica, in collegamento con Massimo Minutella ci saranno i giornalisti Mario Barresi (La Sicilia di Catania) e Francesco Bianco (AdnKronos). Casa Minutella è in onda a partire dalle 14,45 su BlogSicilia.it e Video Regione, canale 14 del digitale terrestre.

Tra le azioni promosse dall’assessorato alla salute, in questa legislatura, Razza ha già ricordato la stabilizzazione dei precari. Ammonta a” oltre 17mila il numero delle persone che avevano prima un contratto precario e che oggi hanno un contratto a tempo indeterminato. In Sicilia, i professionisti della sanità , una volta specializzati o prima della specializzazione. erano costretti ad andare a cercare un contratto a tempo indeterminato in un’altra regione italiana. Oggi tutti hanno la possibilità di continuare a lavorare in Sicilia”.

Fermata la fuga dei cervelli

Razza recentemente ha parlato anche di come sia stata invertita la fuga dei cervelli: “oltre 2.500 professionisti della sanità siciliana che sono tornati in Sicilia dalle altre regioni grazie alle procedure di mobilità”. Altro punto d’orgoglio del bilancio del suo mandato è l’aver investito le risorse disponibili sia “per gli investimenti in tecnologia , sia in edilizia nelle grandi progettualità”. Razza non nasconde che ancora oggi esistano delle criticità: “quando si ha a che fare con un universo così sterminato come quello della sanità ci sono miglioramenti ma restano anche delle situazioni che devono essere ulteriormente migliorate. Penso al rapporto con i cittadini, penso al rapporto su alcune grandi emergenze come le liste d’attesa che la pandemia ha ulteriormente allungato”. Sotto questo aspetto, per accorciare i tempi delle liste d’attesa, “stiamo ragionando di un finanziamento straordinario con la Conferenza Stato-Regioni”.

Nella seconda parte di Casa Minutella è previsto un collegamento con MAG Academy, l’accademia di gelateria e pasticceria dedicata a Nino Galvagno.