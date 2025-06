Stop al pagamento Adi ovvero l’Assegno di inclusione che dall’inizio dello scorso anno ha sostituito, per una platea molto più ridotta, il reddito di Cittadinanza. Nel mese di giugno, i beneficiari che hanno ricevuto l’ADI a partire dalla mensilità di gennaio 2024 percepiranno il diciottesimo e dunque ultimo pagamento. Di fatto da lunedì è in pagamento l’ultimo assegno di inclusione per una vasta platea di percettori con prevedibile problema sociale a partire da luglio.

Serve una nuova domanda da presentare a luglio

Successivamente, dal mese di luglio, sarà possibile presentare una nuova domanda per il rinnovo del beneficio, che avrà una durata massima di ulteriori dodici mesi, come previsto dalla legge

istitutiva della misura. Bisognerà che ricorrano, per i richiedenti, le condizioni previste dalla legge dunque che si sia ancora nella condizione di disagio economico già accertata in precedenza.

Un sms dall’Inps per avvisare tutti

L’INPS invierà un SMS ai beneficiari che raggiungono il termine delle diciotto mensilità, con

indicazioni per la presentazione della domanda di rinnovo. Il testo del messaggio sarà il seguente: “Hai percepito le 18 mensilità di ADI. Per riprendere a ricevere la prestazione, potrai presentare una nuova domanda dal prossimo mese”.

La procedura per il rinnovo è più semplice rispetto a quella iniziale di attivazione. Per semplificare il processo di rinnovo, i nuclei familiari invariati nella loro composizione

rispetto alla precedente domanda non dovranno iscriversi nuovamente al SIISL (Piattaforma dedicata del Ministero del Lavoro) né sottoscrivere un nuovo Patto di attivazione (PAD) nucleo.

Modello di domanda invariato

Il modello di domanda, rimasto invariato, potrà essere presentato da qualsiasi componente maggiorenne del nucleo familiare.

Nell’eventualità di cambiamenti nel nucleo familiare, invece, bisognerà rifare l’intera procedura quindi, dopo la presentazione della domanda, dovrà essere seguita la procedura ordinaria di iscrizione al SIISL e di sottoscrizione del PAD nucleo.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale dell’INPS nella sezione dedicata proprio all’Assegno di Inclusione