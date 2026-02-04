Arriva una Parifica parziale del rendiconto della Regione siciliana 2020, oggetto di un lungo contenzioso fra la Regione siciliana e la Corte dei Conti. Con questa salomonica formula la presidente della sezione di controllo della Corte dei conti Maria Aronica, ha comunicato il dispositivo della sentenza assunta dalle Sezioni riunite in camera di consiglio, che chiude un contenzioso durato tre anni. Un primo passaggio verso il via libera anche ai rendiconti successivi che era rimasti “sospesi” a causa proprio degli effetti della prima mancata parifica. Un passaggio fondamentale perché apre la strada che porterà a liberare ‘uso dell’avanzo di gestione da circa 2 miliardi di euro su cui la Regione può contare.

Schifani: “Si chiude un contenzioso durato anni”

“La decisione della Corte dei conti modifica il precedente deliberato alla luce delle osservazioni puntuali e delle ricostruzioni contabili fornite dall’Amministrazione regionale, che hanno convinto anche il procuratore generale. Si chiude così un contenzioso complesso, nel quale la Regione ha avviato e già realizzato le necessarie azioni correttive nel rispetto dei principi di legalità, veridicità e continuità dei bilanci” dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, commentando proprio la decisione della sezione di controllo della Corte dei conti sul rendiconto 2020.

Frutto di un percorso di risanamento dei conti

“Il pronunciamento odierno è certamente il frutto del percorso di risanamento dei conti avviato negli ultimi anni, che ha portato per la prima volta la Regione Siciliana a uscire dal disavanzo e a conseguire un risultato positivo. Desidero ringraziare, in particolare, l’assessore all’Economia Alessandro Dagnino e l’ex ragioniere generale Ignazio Tozzo per il rigoroso e costante lavoro svolto” aggiunge Schifani.

L’attesa delle ulteriori parifiche

Ma la vera sfida, adesso, è chiudere gli altri capitoli aperti “Confido che la Corte possa ora accelerare sulle ulteriori parifiche, a partire dal 2021, per arrivare rapidamente al rendiconto 2024, condizione essenziale per sbloccare risorse per circa due miliardi di euro a beneficio della Sicilia”.