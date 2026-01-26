Sergio De Simone era solo un bambino. Fu selezionato dai nazisti insieme ad altri 19 bambini div aria nazionalità per essere usati come cavia umana. E’ solo uno degli orrori dell’olocausto, una di quelli meno noti perché avvenne lontano da Auschwitz, in un altro campo di concentramento. La sua storia è al centro di un’opera che a sua volta fa da guida ad un progetto scolastico che coinvolge sei istituti.

Il Progetto Pilota “Dalla Matita al 2D”

Il 31 gennaio 2026, alle ore 10:30, presso il Cinema De Seta – Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo, avrà luogo l’Evento conclusivo del Progetto Pilota “Dalla Matita al 2D. Animare il Presente, Orientare al Futuro!”, realizzato proprio da una rete di 6 Istituzioni Scolastiche della Sicilia: il Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Palermo, capofila della Rete di Scopo il Liceo Scientifico “B. Croce”, il Liceo Artistico “Damiani Almeyda Crispi”, il Liceo Artistico “E. Catalano” di Palermo, gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore “G.B. Vaccarini” di Catania e “Manzoni-Juvara” di Caltanissetta.

L’iniziativa progettuale, sostenuta dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, nasce dalla necessità di offrire ai giovani risorse adeguate per orientarsi tra le rapide trasformazioni tecnologiche e le nuove professioni. Attraverso un percorso laboratoriale rigoroso, che ha combinato teoria e pratica con il supporto dell’agenzia di produzione Larcadarte, gli studenti sono stati guidati verso le carriere emergenti delle creative industries: dallo sceneggiatore all’illustratore, dall’operatore di ripresa al social media manager.

In cosa consiste il progetto

Il cuore del progetto risiede nella creazione di mediatori educativi di grande efficacia, progettati per essere diffusi in tutte le scuole, in particolare in quelle del primo ciclo. L’animazione, infatti, facilita l’acquisizione di concetti complessi e promuove competenze civiche. Il fulcro dell’evento sarà la presentazione del film di animazione “Storia di Sergio”, con la regia di Rosalba Vitellaro, il cui prologo rappresenta il prodotto progettuale degli studenti.

L’opera, tratta dall’omonimo romanzo edito da Rizzoli, scritto da Andra e Tatiana Bucci con Alessandra Viola, racconta la tragica vicenda del piccolo Sergio De Simone, l’unico italiano tra i venti bambini di varia nazionalità selezionati come cavie umane per esperimenti medici compiuti dal dottor Kurt Heissmeyer nel campo di concentramento di Neuengamme presso Amburgo. Con un linguaggio delicato che evita gli orrori espliciti per soffermarsi sulla storia di un inganno, il corto parla ai cuori di ogni età, fondendo educazione, cittadinanza e futuro.

All’evento la cugina del piccolo Sergio

L’evento, vedrà la straordinaria partecipazione di Tatiana Bucci, cugina del piccolo Sergio, sopravvissuta ad Auschwitz e coautrice del romanzo, testimone diretta della storia, la cui presenza offrirà ai giovani studenti presenti un’occasione irripetibile di riflessione civile e crescita umana.

In anteprima assoluta “Storia di Sergio”, già in corsa per gli Oscar, verrà proiettato al Parlamento Europeo in occasione della celebrazione del Giorno della Memoria alla presenza dei Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche della Rete “Dalla Matita al 2D” e giorno 29 gennaio alla Camera dei Deputati, per poi approdare a Palermo sabato 31.