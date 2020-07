Un flash mob in via D’Amelio organizzato dalla segreteria generale del sindacato di polizia Sap per commemorare il giudice Paolo Borsellino e gli agenti di scorta Emanuela Loi, Walter Eddie Cosina, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli e Claudio Traina a 28 anni dalla strage mafiosa del 19 luglio.

E’ stata deposta una corona di fiori ed è stato osservato un minuto di silenzio.

Con il sottofondo della musica di Ennio Morricone sono stati fatti volare in cielo dai colleghi degli agenti arrivati da ogni parte della Sicilia numerosi palloncini di colore azzurro.