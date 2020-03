I carabinieri della stazione di Piazza Marina hanno arrestato alla Kalsa a Palermo un giovane di 24 anni della Nuova Guinea e un algerino di 36 anni accusati di rapina.

Due donne nigeriane sono state avvicinate dai due giovani mentre percorrevano via Teatro Santa Lucia, che le hanno fatte cadere a terra e le hanno portato via la borsa. Le vittime hanno inseguito i due rapinatori.

Uno dei due in via Castrofilippo è caduto finendo su una vettura parcheggiata. In quel momento ha perso la borsa che è stata recuperata dalle donne.

Un passante che ha assistito alla scena ha chiamato i carabinieri che sono riusciti a bloccare i due giovani che sono stati portati nel carcere Lorusso di Pagliarelli.