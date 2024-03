Il pm del tribunale per i minorenni ha chiesto una condanna a 8 anni per l’unico minorenne che ha preso parte insieme ad altri sei giovani allo stupro di gruppo di una diciannovenne a Palermo in un cantiere abbandonato del Foro Italico.

Il minore è difeso dall’avvocato Pietro Capizzi. La vittima delle violenza è assistita dall’avvocato Carla Garofalo.

Il processo si celebra in abbreviato. Per la violenza, che in estate aveva scioccato la città, sono accusati anche i maggiorenni Angelo Flores, Cristian Barone, Gabriele Di Trapani, Christian Maronia, Samuele La Grassa, Elio Arnao che, in questo momento, sono tutti in carcere: pure loro hanno chiesto di essere giudicati con il rito abbreviato.

Il minorenne era stato arrestato ad agosto: all’inizio era stato affidato a una comunità ma successivamente era stato nuovamente rinchiuso al Malaspina per avere pubblicato sui social commenti e video in cui quasi “rivendicava” gli abusi. A suo carico anche una chat in cui ammetteva con un amico che la diciannovenne non era consenziente.

