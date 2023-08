Ha riscosso grande successo la tappa palermitana della campagna estiva di prevenzione ed educazione stradale organizzata dalla Polizia di Stato “E….State con noi”, per l’occasione, ieri sera a Mondello.







Palermitani e turisti si sono affollati di fronte al Charleston, attratti dalla Lamborghini Huracan, la supercar della Polizia impiegata per il trasporto urgente di organi, plasma e sangue e dal Pullman Azzurro con l’aula didattica itinerante utilizzata dalla Polizia Stradale per le attività di sensibilizzazione sulla sicurezza su strada.

Tra le altre “utili” curiosità, anche un simulatore di guida per testare i riflessi umani in un percorso che ha riprodotto gli effetti della guida in stato di ebbrezza.