Avrebbe aggredito il genero per questioni economiche pare legate ad un’abitazione. La polizia ha fermato un dipendente della Reset, azienda partecipata del Comune di Palermo di 64 anni e il figlio di 22 con l’accusa di tentato omicidio in concorso e lesioni per avere, aggredito in viale dell’Olimpo un uomo di 46 anni ora ricoverato a Villa Sofia.

L’inchiesta è coordinata dal procuratore aggiunto Ennio Petrigni e dal sostituto Raffaella Vinciguerra. La terribile scena sarebbe stata ripresa da alcune telecamere di videosorveglianza.

La vittima è il genero del 64enne, che si trovava su una bici elettrica in compagnia della moglie. Lo avrebbero speronato con un’auto, picchiato e infine gli avrebbero gettato sul viso un liquido irritante che ha provocato delle lesioni oculari. I fatti si sono verificati vicino alla discoteca Country. Un professionista è stato il primo a soccorrere le due persone.

Il ferito è stato portato all’ospedale Villa Sofia dove è intervenuta la polizia che ha iniziato le indagini. L’uomo avrebbe subito anche lesioni agli occhi, visto che nel corso dell’aggressione è stato gettato del liquido in faccia dagli aggressori. E’ stato emesso un provvedimento di fermo e sono stati l’auto e alcuni oggetti per l’aggressione.