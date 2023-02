Parlano i proprietari della ricevitoria di via La Loggia

La Dea Bendata bacia anche Palermo. Uno dei novanta vincitori del SuperEnalotto ha infatti giocato la schedina nel capoluogo siciliano, ovvero in una ricevitoria di via Gaetano La Loggia. Per il fortunato arriva una quota montepremi che, al netto delle tasse, si aggira intorno ai 3,3 milioni di euro. Una notizia accolta con gioia da Alessandro ed Alessio Guttadauro, proprietari del punto vendita.

“Emozione unica”

I due esercenti non nascondano la loro emozione anche pensando al fortunato giocatore della schedina. “E’ un’emozione unica”, ha commentato Alessandro Guttadauro ai nostri microfoni. “Siamo l’unica ricevitoria di Palermo in cui si è vinto”. In merito ad un possibile regalo, il proprietario si affida alla generosità del fortunato vincitore del jackpot del SuperEnalotto. “A buon cuore. Non pretendiamo nè chiediamo nulla. Quello che verrà, verrà”.

Dove ritirare il premio del SuperEnalotto

Montepremi vinto grazie ad una giocata su un sistema con quota d’iscrizione da 5 euro. Ma chi dovrà ritirare la vincita non potrà farlo a Palermo, bensì dovrà recarsi in uno dei punti accreditati dalla Sisal. “Per una cifra del genere bisogna andare ad una sede legale della Sisal, ovvero a Roma o a Milano – spiega Alessandro Guttadauro -. Lì si potrà ritirare il premio, con un accredito tramite IBAN. Non è possibile riscuotere in ricevitoria”.

Un premio con il botto, unico nel suo genere per il punto vendita. “Questa è la prima vincita di questo tipo per noi. Credo che a Palermo non si vedano premi di questo tipo da molto tempo”, dichiara inoltre il proprietario.

“Chi ha vinto ne faccia buon uso”

Una battuta, infine, sul fortunato vincitore del SuperEnalotto. Il proprietario della ricevitoria invita il giocatore ad una riflessione. “Speriamo che i soldi siano andati ad una persona bisognosa. Ma soprattutto, che ne faccia buon uso”.