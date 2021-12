La scoperta nelle vicinanze della stazione a Palermo

Un supermercato abusivo nella zona della stazione di Palermo aperto senza autorizzazioni era allacciato abusivamente alla rete elettrica ad un appartamento anche questo senza un regolare contratto di fornitura elettrica.

I tre denunciati

I due titolari dell’esercizio e il proprietario dell’appartamento sono stati denunciati a vario titolo per furto aggravato e apertura al pubblico senza la prescritta autorizzazione di un esercizio per la vendita di alimentari nonché per l’omessa segnalazione all’Asp competente. Lo hanno scoperto i carabinieri con gli agenti della polizia municipale nel corso dei controlli insieme ai tecnici dell’Enel. Il locale e la merce sono stati sottoposti a sequestro amministrativo.