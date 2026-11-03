Sequestro di documenti, carte di credito e un blocchetto di assegni, restituiti al legittimo proprietario, e una denuncia per furto. È il bilancio di un intervento della polizia municipale di Palermo avvenuto durante un servizio di controllo nel centro cittadino.

Gli agenti di pattuglia hanno notato un uomo a bordo di un autobus di linea dopo averlo visto gettare alcuni oggetti all’interno di un tombino prima di salire sul mezzo. I vigili hanno bloccato il mezzo pubblico e fermato l’indagato, recuperando dal tombino le carte di credito e i documenti appena nascosti. Nelle vicinanze è stato poi ritrovato anche il portafogli contenente i documenti d’identità e gli assegni.

Dall’esame delle telecamere di videosorveglianza della zona e dagli accertamenti sul posto, la polizia municipale è risalita all’identità della vittima, a cui è stata riconsegnata la refurtiva. L’uomo fermato, C.C., palermitano con precedenti di polizia, è stato perquisito, identificato e denunciato a piede libero.