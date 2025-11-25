Un commerciante titolare di una tabaccheria a Carini nella zona di bivio Foresta è stato aggredito e rapinato la scorsa serata nei pressi delle due filiali dell’Unicredit e di Banca Intesa che ci sono in via Domenico Sommariva a Capaci.

L’uomo, evidentemente è stato seguito da tre rapinatori, che lo hanno bloccato nei pressi dello sportello bancario mentre stava versando l’incasso. I tre lo hanno picchiato e gli hanno portato via il borsello con le chiavi.

Dopo sono fuggiti. Poco dopo sono stati chiamati i soccorsi. Sono arrivati i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno portato la vittima in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi. I carabinieri che indagano stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori del colpo.