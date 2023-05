Sabato 6 maggio il clou con le altre 8 prove e l'arrivo a Termini Imerese

Prima la partenza da piazza del Parlamento all’ombra di Palazzo dei Normanni, sede dell’Ars, l’abbraccio dei protagonisti con Palermo. Poi il rombo dei motori ed il via alle “danze” con la prova speciale Ninni Vaccarella che ha dato le prime indicazioni cronometriche. Entrata nel vivo Targa Florio 2023 che è scattata nel pomeriggio con 209 equipaggi partenti suddivisi nelle varie gare della edizione 107 della corsa automobilistica più antica del mondo.

Festa e applausi per i 209 equipaggi (a fronte di 216 iscritti) che hanno preso il via di questo appuntamento valido per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, primo round del Campionato Italiano Assoluto Rally Junior. A completare le titolazioni tricolori anche il Campionato Italiano Rally Auto Storiche, la Coppa Rally di Ottava Zona e il Campionato Italiano Regolarità a Media. Quest’ultima vera novità dell’appuntamento 2023 della kermesse. Con la Targa Florio ha preso il via anche il Campionato Regionale promosso dalla Delegazione Aci Sport Sicilia.

Il sindaco Lagalla presente alla partenza

Presente sulla pedana di partenza anche il sindaco di Palermo Roberto Lagalla che ha espresso parole di forte sostegno ad una gara leggendaria come la Targa Florio, e il presidente dell’Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi Damiani. Quest’ultimo in gara con una Fiat 124 Abarth nella regolarità a media.

Graffio vincente per Crgnola-Ometto

Dopo lo start, il Ciar (Campionato Italiano Assoluto Rally) Sparco e il rally storico hanno acceso i motori per la prima speciale, intitolata all’indimenticato Preside Volante Nino Vaccarella.

Qui, in diretta televisiva nazionale, Andrea Crugnola e Pietro Elia Ometto hanno piazzato il graffio vincente andando subito in testa con la Citroen C3 Rally2. Secondo tempo per Damiano De Tommaso, vincitore nel 2022, navigato da Sofia D’Ambrosio su Skoda Fabia Rally2 Evo staccato di 0.6 decimi. Terzo miglior tempo a 1.2 secondi per Giandomenico Basso e Lorenzo Granai che portano all’esordio nel tricolore rally la nuovissima Skoda Fabia RS Rally2. A completare i primi cinque sono Luca Bottarelli e Walter Pasini, quarti a 1.3 secondi, e gli sloveni Bostjan Avbelj con Damijan Andrejka a 1.4 secondi, entrambi su Skoda Fabia Rally2 Evo.

Profeta e Merendino migliori siciliani, Runfola-Federighi decimi

Tra i siciliani miglior piazzamento dopo questo primo tratto cronometrato per Alessio Profeta e Rosario Merendino su Skoda Fabia Rally2 Evo della RO Racing. Il pilota palermitano è a 2.2 dai leader ed è settimo. In top ten anche per il cefaludese Marco Runfola, navigato da Corinne Federighi, che ha portato la sua Skoda Fabia Rally2 Evo al decimo posto per i colori della Island Motorsport.

Nel Campionato Italiano Junior miglior crono per Iani

Al fianco del tricolore maggiore hanno fatto il loro debutto stagionale i giovani equipaggi di ACI Team Italia, 11 in tutto al via della Targa Florio, in corsa per il primo atto del Campionato Italiano Assoluto Rally Junior.

Tra tanti debuttanti al volante delle Renault Clio Rally 5, unicamente gestite da Motorsport Italia e gommate Pirelli, il miglior crono è andato all’ossolano Igor Iani, uno dei più esperti, navigato da Nicola Puliani, che ha strappato un crono impressionante in 1’29.3.

Ottimo tempo che gli ha concesso un vantaggio di oltre 1’’ su tutti i rivali della serie giovanile. Tra i più vicini, in seconda posizione Davide Pesavento e Marco Frigo a 1.2’’, seguito da Marco Zanin con Massimo Moriconi a 1.7’’. Il quarto miglior crono è stato siglato da un ragazzo locale, appena 21enne, il nisseno Salvatore Scannella con Carmelo Galipò a 1.9’’.

Equilibrio tra le due ruote motrici

La prima prova ha proposto un confronto più equilibrato per quanto riguarda la categoria Due Ruote Motrici. A partire meglio di tutti, anche in questo caso, sono stati i capiclassifica del tricolore Gianandrea Pisani e Simone Brachi sulla Peugeot 208 Rally4, ma il loro distacco sui diretti avversari è rimasto contenuto attorno al decimo di secondo. Appena 0.130 il vantaggio sul secondo classificato Moreno Cambiaghi, navigato da Giulia Paganoni, mentre al terzo posto si sono piazzati Gabriel Di Pietro ed Andrea Dresti a 0.186, anche loro a bordo della vettura francese come tutti gli altri equipaggi iscritti alla serie cadetta.

Il binomio Mannino-Messineo guida tra le storiche

Si respira aria di casa nella sfida tra le vetture storiche. Il palermitano Natale Mannino con Calogero Messineo è in testa con la Porsche 911 Carrera SC di 3° Raggruppamento. Alle loro spalle la BMW M3, di 4° Raggruppamento, del collesanese Pierluigi Fullone con Alessandro Failla a 1.8 secondi. Terza piazza per i toscani Riccardo De Bellis e Christian Soriani su Porsche 911 Carrera SC a 3.9 secondi e secondi di 3° Raggruppamento.

Regolarità a media, Gandino-Merenda in vetta

Nella regolarità a media dopo le prove della prima giornata in testa alla classifica figurano Marco Gandino e Carlo Merenda su Fiat Ritmo 130 Abarth. Seconda posizione per Paolo Concari e Cristiano Androvandi su Lancia Delta 4WD. Terza prestazione per Nicola Manzini e Roberto Ricci su Lancia Beta Coupè, tutti equipaggi della Scuderia del Grifone.

Targa Florio, sabato 6 maggio le altre 8 prove

Domani, sabato 6 maggio, il Ciar Sparco ripartirà presto, alle 7 in punto: è prevista l’uscita dal riordino notturno. La seconda tappa includerà 8 prove speciali. Aprirà la PS “Targa” alle 7.52 con a seguire la nuova “Lascari-Gratteri” alle 8.55. A chiudere il giro del mattino la “Cefalù” alle 9.20. I concorrenti scenderanno quindi a Termini Imerese per la prima assistenza a ripeteranno lo stesso giro che le prove nello stesso ordine alle 12.25, 13.28 e 13.53. Secondo service e poi ultime due prove con la “Vincenzo Florio” alle 16.58, versione corta della “Targa” ed un terzo giro sulla “Lascari-Gratteri” alle 18.01. Arrivo al Belvedere Principe di Belmonte di Termini Imerese dalle 19:00. Primi arrivi saranno quelli della Targa Florio Historic Regularity Rally alle 16.15, seguiti dal CRZ alle 17.15.

Importantissima copertura televisiva a diffusione nazionale durante tutta la giornata. I collegamenti inizieranno alle 7.45 con la PS2 “Targa” e proseguiranno come segue: 9.20 PS4 “Cefalù”, 10.05 Studio Riordino Live con i protagonisti, 12.20 PS5 “Targa”, 13.28 PS6 “Lascari-Gratteri”, 14.40 Studio Riordino Live ancora con le voci dei piloti, 18:00 PS9 “Lascari-Gratteri” e dalle 19 l’arrivo finale.

Classifica assoluta dopo 1 prova speciale

1.Crugnola-Ometto (Citroen C3 Rally2) in 1’17.781; 2. De Tommaso-D’Ambrosio (Skoda Fabia Rally2 Evo) a 0.681; 3. Basso-Granai (Skoda Fabia RS Rally2) a 1.218; 4. Bottarelli-Pasini (Skoda Fabia Rally2 Evo) a 1.363; 5. Avbelj-Andrejka (Skoda Fabia Rally2 Evo) a 1.459; 6. Andolfi-Gonella (Skoda Fabia Rally2 Evo) a 1.806; 7. Profeta-Merendino (Skoda Fabia Rally2 Evo) a 2.210; 8. Ferrarotti-Bizzocchi (Skoda Fabia Rally2 Evo) a 2.284; 9. Scattolon-Farnocchia (Volkswagen Polo GTI) a 2.430; 10. Runfola-Federighi (Skoda Fabia Rally2 Evo) a 2.650

Classifica Ciar Junior

1. Iani-Puliani (Renault Clio) in 1’29.353; 2. Pesavento-Frigo (Renault Clio) a 1.283; 3. Zanin-Moriconi (Renault Clio) a 1.763; 4. Scannella-Galipo’ (Renault Clio) a 1.947; 5. Pederzani-Brovelli (Renault Clio) a 2.409; 6. De Ceci-Lazzarini (Renault Clio) a 3.219; 7. Doretto-Budoia (Renault Clio) a 4.128; 8. Nerobutto-Nerobutto (Renault Clio) a 5.368; 9. La Notte-Zaramella (Renault Clio) a 5.706; 10. Gudenzi-Demontis (Renault Clio) a 10.946; 11. Peduzzi-Gabriel (Renault Clio) a 14.442;

Classifica Ruote Motrici

1. Pisani-Brachi (Peugeot 208 Gt Line) in 1’25.317; 2. Cambiaghi-Paganoni (Peugeot 208 Gt Line) a 0.130; 3. Di Pietro-Dresti (Peugeot 208 Gt Line) a 0.186; 4. Santero-Grimaldi (Peugeot 208 Gt Line) a 1.163; 5. ”’Lucchesi Jr”’-Lombardi (Peugeot 208 Gt Line) a 1.224.

Classifica Rally Storico

1. Mannino-Messineo (Porsche 911 Carrera SC) in 1’26.600; 2. Fullone-Failla (BMW M3) a 1.800; 3. De Bellis-Soriani (Porsche 911 Carrera SC) a 3.900; 4. Farris-Spagnoli (Porsche 911 Carrera SC RS) a 5.100; 5. Luise-Ferro (Fiat Ritmo 130 Abarth) a 5.500.