Appuntamento venerdì 7 e sabato 8 novembre con Ravel e Šostakovič

Due anniversari per due giganti del Novecento sinfonico. Venerdì 7 novembre alle 20.30 e sabato 8 novembre alle 17.30, la 66ª Stagione dell’Orchestra Sinfonica Siciliana prosegue al Politeama Garibaldi di Palermo con la direzione del maestro austriaco Hans Graf. In programma due opere emblematiche: “Ma mère l’Oye” di Maurice Ravel e la “Sinfonia n. 10” di Dmitrij Šostakovič.

Il concerto rende omaggio al 150° anniversario della nascita di Ravel e al 50° della morte di Šostakovič, celebrando due stili opposti ma entrambi centrali nella musica del XX secolo.

A dirigere l’Orchestra Sinfonica Siciliana sarà Hans Graf, direttore di caratura internazionale, vincitore di un Grammy Award con la Houston Symphony e attuale guida della Singapore Symphony Orchestra. Ha lavorato con orchestre del calibro dei Wiener Philharmoniker, London Symphony e New York Philharmonic. Le sue interpretazioni si distinguono per “chiarezza formale e intensità espressiva”.

Due visioni del ‘900: l’incanto di Ravel e la memoria di Šostakovič

Ravel compose “Ma mère l’Oye” tra il 1908 e il 1910, inizialmente per pianoforte a quattro mani, poi orchestrata nel 1912. La suite è un viaggio nelle fiabe: dalla “Pavana della bella addormentata” a “Pollicino”, dalla “Bella e la Bestia” fino al “Giardino fatato”. Ogni brano è una miniatura sonora, costruita con estrema raffinatezza.

“È la poesia della delicatezza, quella “meraviglia dell’infanzia”, che Ravel custodì per tutta la vita e che in questa partitura raggiunge la sua forma più pura”, si legge nel comunicato dell’Orchestra.

Ben diverso il tono della “Sinfonia n. 10” di Šostakovič, scritta nel 1953 subito dopo la morte di Stalin. L’opera segna la fine di un lungo silenzio imposto dalla censura sovietica. Nel secondo movimento – lo Scherzo – il compositore avrebbe voluto rappresentare, secondo il figlio, «il volto spaventoso di Stalin».

Tra i passaggi più emblematici, il terzo movimento introduce il monogramma musicale D-Es-C-H (re-mi♭-do-si), firma sonora del compositore, che ritorna anche nel Finale, chiudendo la sinfonia in un trionfo liberatorio.

I biglietti per i concerti del 7 e 8 novembre variano da 18 a 30 euro (intero), con riduzioni per abbonati, studenti, disabili e docenti. È possibile acquistare online su www.vivaticket.com o presso il botteghino del Politeama Garibaldi (Piazza Ruggiero Settimo – Palermo), aperto dal lunedì al giovedì dalle 9,30-16 orario continuato, il venerdì dalle 9,30-14,00, il sabato e la domenica dalle 9 alle 13 e nelle giornate di concerto un’ora prima dell’inizio dello stesso.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero di telefono 091 6072532/533, scrivere all’indirizzo email biglietteria@ orchestrasinfonicasiciliana.it o visitare il sito www. orchestrasinfonicasiciliana.it.