Intervento degli agenti del commissariato San Lorenzo

La polizia di Stato ha sventato una rapina tentata, in pieno centro a Palermo ai danni di un giovane turista francese e ha arrestato Hamdi Ouertani, 35enne di Ballarò.

L’aggressione in piena notte in via Sant’Agostino a Palermo. Il turista francese di 35 anni è stato minacciato dal tunisino che chiedeva insistentemente i soldi.

La vittima ha reagito ed è stato scaraventato a terra. L’aggressore voleva anche il tablet e lo smartphone. Gli agenti delle volanti del commissariato Libertà passando da lì hanno visto la scena e sono riusciti a bloccare il rapinatore che è stato rimpatriato visto che non era un immigrato regolare.