Intervento della polizia

La polizia di Stato, sabato sera, ha arrestato l’ex marito che ha tentato di speronare l’auto della donna in autostrada sulla Palermo Mazara del Vallo.

L’uomo di 53 anni della provincia di Palermo non rassegnandosi alla fine della storia ha seguito la donna da Capaci fino in via Ugo La Malfa. La donna nei pressi dell’ingresso dell’ufficio immigrazione; si è fermata e ha chiesto aiuto ai poliziotti.

L’uomo giunto poco dopo ha continuato ad inveire contro l’ex moglie. La donna in lacrime ha raccontato quanto ha subito in questi mesi un escalation di minacce con continue telefonate, anche in ore notturne, ingiurie, pedinamenti e reiterate minacce di morte, fino al tentativo di speronare la sua auto per strada accaduto poco prima.