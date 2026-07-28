Ha cercato di strangolare l’ex compagna che aveva deciso di interrompere la relazione. I carabinieri della stazione di Carini hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare in carcere, emessa dal gip d Palermo su richiesta procura, nei confronti di un 41enne carinese accusato di maltrattamenti contro familiari e lesioni personali aggravate.

Le indagini dei militari hanno fatto emergere continui soprusi fisici e psicologici ai danni della ex compagna, una donna di 39 anni che per mesi è stata perseguitata, vessata, intimidita con controlli ossessivi, ingiurie, minacce di morte anche in presenza dei figli della coppia.

La fine della relazione non aveva interrotto gli episodi di violenza subiti come dimostrano i referti medici, testimonianze e registrazioni. Fino al gesto più grave quando l’indagato ha tentato di strangolare la giovane donna. Il 41enne è stato portato nel carcere Pagliarelli di Palermo.