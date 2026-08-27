I Carabinieri della Stazione di Marineo hanno arrestato in flagranza di reato un giovane di 21 anni, residente a Villabate, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con l’accusa di tentata truffa.

Secondo quanto ricostruito, la vittima, un pensionato residente a Marineo, è stato contattato telefonicamente da sconosciuti che, spacciandosi per appartenenti all’Arma dei Carabinieri, richiedevano la consegna di denaro e oggetti di valore per presunte indagini giudiziarie in corso.

L’anziano, intuito tempestivamente il tentativo di raggiro, ha subito allertato il proprio genero, un appartenente alla Benemerita. Quest’ultimo giunto rapidamente a casa del suocero, ha segnalato la presenza del sospetto ai colleghi in servizio, e insieme a questi ultimi ha bloccato e identificato il presunto truffatore.

A seguito della perquisizione, l’indagato è stato trovato in possesso anche di 1,60 grammi di hashish e, per tale motivo, segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti. L’automobile utilizzata dallo stesso per raggiungere il luogo del delitto è stata sottoposta a sequestro amministrativo ai fini della confisca.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto e disposto per il 21enne la misura cautelare dell’obbligo di dimora.