Tentato colpo notturno ai danni della chiesa San Tommaso d’Aquino, in via Andrea Guarneri. Un uomo di 57 anni, già noto alle forze dell’ordine per piccoli precedenti, è stato denunciato dalla polizia dopo aver cercato di svaligiare la struttura religiosa nel cuore della notte. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha evitato che l’intrusione si trasformasse in un furto consumato.

Finestra della canonica infranta

A far scattare i controlli è stata una segnalazione giunta alla sala operativa per un’intrusione in corso. Sul posto si sono precipitate due pattuglie, una appartenente al commissariato Zisa-Borgo Nuovo e l’altra dell’Ufficio prevenzione generale della questura. Giunti sul luogo dell’evento, gli agenti hanno notato immediatamente i segni del danneggiamento: una finestra della canonica presentava il vetro completamente distrutto, prova del fatto che l’intruso fosse già riuscito a penetrare all’interno del plesso per mettere a segno il raid.

Vano tentativo di fuga

Per sbarrare ogni via d’uscita al malvivente, i poliziotti si sono divisi circondando l’intero edificio sacro. Durante il pattugliamento perimetrale, un tonfo improvviso ha attirato l’attenzione degli agenti, che hanno avvistato un uomo incappucciato intento a scavalcare la recinzione posteriore per scappare.

La corsa si è conclusa in pochi istanti: il 57enne, bloccato dai poliziotti, ha tentato invano di sbarazzarsi degli attrezzi del mestiere lanciandoli a terra. Gli strumenti da scasso, nello specifico una torcia e un cacciavite, sono stati prontamente recuperati dal personale operante prima di procedere con la formale denuncia a carico dell’uomo.