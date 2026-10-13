Erano riusciti a portare via la cassaforte con 60 mila euro dal supermercato Paghi Poco in via Brunelleschi a Palermo, ma non appena sono arrivati i carabinieri sono fuggiti abbandonando tutto.

Cinque uomini la scorsa notte hanno messo a segno il furto nell’esercizio commerciale nel quartiere Cep di Palermo. I ladri erano riusciti a forzare la saracinesca. Hanno legato la cassaforte con una corda agganciata ad un’auto.

L’arrivo dei militari ha messo in fuga i malviventi che hanno abbandonato gli attrezzi per compiere il furto e l’auto utilizzata per il colpo. E’ stata recuperata la refurtiva. Sono in corso le indagini per risalire agli autori del colpo.

Stesso colpo nel 2025

Lo scorso anno con la stessa tecnica i ladri erano riusciti a portare via i soldi. Allora i ladri ca bordo di una Lancia Ypsilon, hanno sfondato la saracinesca del supermercato per arraffare i contanti lasciati all’interno di alcune cassette di sicurezza.

Il colpo, è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza dell’attività. “Erano tre persone incappucciate. Sono arrivati con la macchina e hanno buttato giù un paletto che separata il marciapiedi dalla strada e poi, in retromarcia, si sono lanciati a tutta velocità contro la saracinesca”, spiegano dal punto vendita.

Una volta aperto il varco, i ladri sono entrati nel supermercato puntando dritti verso il box utilizzato come ufficio dentro cui c’erano le cassette di sicurezza. Allora sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno eseguito gli accertamenti e sequestrato le immagini riprese dalla videosorveglianza.

Non lontano dal supermercato, una Lancia Ypsilon risultata rubata e danneggiata che sarebbe quella utilizzata dai ladri come ariete per buttare giù la saracinesca. Sul mezzo sono stati effettuati i rilievi per verificare se siano presenti impronte digitali o altre tracce che possano portare all’identificazione dei banditi.

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Via Brunelleschi, con un’auto buttano giù la saracinesca del PaghiPoco e rubano i contanti

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