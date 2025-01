Giovani incappucciati, hanno cercato di compiere tre furti con spaccata in tre tabaccheria a Palermo. Per l’intervento dei vigilanti o per la presenza di vetri blindati i colpi non sono andati a buon fine.

I furti sono stati tentati in una tabaccheria in via Cruillas, in viale Regione Siciliana all’altezza del sottopassaggio di viale Leonardo da Vinci e in via Bernini. Il gruppo di malviventi è riuscito in due casi a forzare la saracinesca ma è stato bloccato dalla presenza di qualche passante o dal vigilante o ancora dalla presenza dei vetri blindati che non hanno consentito di entrare nel locale.

I carabinieri che indagano hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare di risalire agli autori dei tentati colpi.