Indagini della squadra mobile

Gli agenti di polizia hanno eseguito un provvedimento di custodia cautelare domiciliare nei confronti di Marco Torres, 26 anni di Villabate e Gaetano Alicata, 24 palermitano di Corso dei Mille accusato di tentata rapina all’agenzia di Banca Nuova.

Lo scorso 19 dicembre i due sono entrati in azione nell’istituto bancario in corso Vittorio Emanuele a Palermo. Alicata, secondo le indagini della squadra mobile, rimasto fuori a fare il palo, Torres a volto coperto sarebbe entrato nella stanza del direttore e dopo avere preso i cellulare lo ha minacciato chiedendo di sbloccare la cassaforte temporizzata.

Il tempo passava e i due hanno deciso di scappare. Durante la fuga hanno abbandonato la bici elettrica in via Calascibetta.

Gli agenti hanno trovato i documenti del vecchio proprietario. Da qui sono partiti per risalire ai due giovani. Lo scorso 2 febbraio gli stessi Torres e Alicata sono stati arrestati in flagranza mentre insieme ad un complice hanno messo a segno una rapina all’ufficio postale di Sferracavallo. Per quel colpo erano ai domiciliari.