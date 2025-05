Per due volte hanno tentato il furto in un negozio di abbigliamento e calzature griffate a Palermo. La polizia ha sventato un colpo da 17 mila euro al negozio Adèl di via Gian Lorenzo Bernini, all’Uditore.

Due persone sono state denunciate. I ladri si erano intrufolati nel negozio forzando uno degli accessi secondari. Ad accorgersene sono state le guardie giurate che, tramite l’impianto di videosorveglianza collegato con la centrale operativa della Sicurtransport, hanno notato due persone che si aggiravano all’interno del negozio con una torcia in mano. Sono arrivati gli agenti delle volanti e i malviventi sono fuggiti.

Avevano già messo in alcuni sacchi diversa merce griffata. Verso le quattro di notte sono tornati di nuovo. Anche questa volta gli agenti sono tornati e stavolta li hanno bloccati. La posizione è al vaglio della procura.

Pochi mesi fa lo stesso negozio è finito nel mirino dei ladri che però, in quell’occasione, sono riusciti a portare via borse, vestiti e accessori del valore di circa 20 mila euro. A vuoto invece il tentativo di forzare una vecchia cassaforte inutilizzata dentro la quale non c’era niente. Dopo il primo colpo il titolare dell’attività ha rinforzato i sistemi di sicurezza per rendere più difficile la vita ai malviventi.