Intervento della scientifica

Tentato furto nella notte in un distributore di benzina a Palermo. In via Oreto qualcuno ha cercato di forzare la colonnina del distributore automatico dove si inseriscono i soldi.

Non si sa se il colpo sia riuscito o se i ladri abbiano solo tentato di scassinare la cassa. Sono intervenuti gli agenti della polizia e gli uomini della scientifica.

Sono in corso indagini anche con l’ausilio delle immagini dei sistemi di sorveglianza nella zona.