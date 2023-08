Hanno tentato di scassinare l’ingresso della sede dei giudici di Palermo a Palermo. I ladri hanno provato ad entrare forzando il lucchetto e la porta che si trova alle spalle di via Cavour in via Salvatore Spinuzza.

E’ stato trovato il lucchetto divelto, ma i ladri non sono riusciti a fare irruzione. Sono intervenuti i carabinieri che indagano sul tentato furto.