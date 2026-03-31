“Oggi è stata restituita al territorio la palestra della Scuola Elementare “Alagna”, plesso dell’Istituto Comprensivo R. Franchetti. La struttura è stata ristrutturata con un intervento di manutenzione complessiva per essere finalmente utilizzata dagli studenti dell’Istituto Comprensivo, che fino ad oggi erano privi di uno spazio dedicato all’attività motoria.

Questo risultato è frutto di un lavoro sinergico, reso possibile grazie ai sopralluoghi condotti insieme all’Assessore alla Pubblica Istruzione Aristide Tamajo, al sottoscritto consigliere Comunale Pasquale Terrani, ai tecnici dell’Assessorato tra cui il Geom. Giammarinaro e alla Dirigente Scolastica Prof.ssa Cannistraro. A seguire, ci siamo recati presso la Scuola Raimondo Franchetti per un sopralluogo sull’avanzamento dei lavori di ristrutturazione in corso, il cui completamento è previsto per dicembre 2026. Un segnale importante per il territoriograzie a questa Amministrazione Lagalla, che con impegno e serietà restituisce oggi questa bellissima struttura alla cittadinanza e continua a investire concretamente nelle scuole del nostro quartiere”.​​​​​​​​​​​​​​​​ Afferma il consigliere comunale di Palermo Pasquale Terrani.