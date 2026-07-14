L’assessore del Comune di Terrasini Nunzio Maniaci annuncia il proprio ingresso nella squadra politica dell’assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo, condividendone il percorso amministrativo e l’impegno a favore dello sviluppo dei territori siciliani.

Una scelta maturata nel segno della continuità amministrativa e della volontà di contribuire a un progetto politico fondato sull’ascolto, sulla concretezza e sulla vicinanza alle comunità locali.

«Ho deciso di aderire al progetto politico di Edy Tamajo perché riconosco in lui un amministratore capace di trasformare l’impegno quotidiano in risultati concreti per la Sicilia. Anche durante il periodo estivo, mentre molti rallentano la propria attività, continua a lavorare senza sosta per sostenere imprese, amministrazioni e cittadini. È questo spirito di servizio che mi ha convinto a mettere a disposizione la mia esperienza per rafforzare un percorso fatto di serietà, competenza e attenzione al territorio», dichiara Nunzio Maniaci.

L’assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo accoglie con soddisfazione l’ingresso di Maniaci nella squadra.

«Sono felice di dare il benvenuto a Nunzio Maniaci. È un amministratore che conosce bene le esigenze del proprio territorio e che ha sempre dimostrato passione, competenza e senso delle istituzioni. La nostra squadra continua a crescere grazie all’apporto di persone che condividono un’idea di politica fatta di lavoro quotidiano, presenza costante e risultati concreti. Le vacanze possono attendere quando ci sono imprese, famiglie e comunità che chiedono risposte. Continueremo a essere al loro fianco con lo stesso impegno di sempre», afferma Edy Tamajo.

L’ingresso di Nunzio Maniaci rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di consolidamento della squadra politica guidata da Edy Tamajo, che prosegue la propria attività sui territori con l’obiettivo di rafforzare il dialogo con gli amministratori locali e promuovere iniziative a sostegno dello sviluppo economico e sociale della Sicilia.