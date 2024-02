I vigili del fuoco sono intervenuti in via Sammartino a Palermo per mettere in sicurezza un pannello dell’energia elettrica accanto ad un bar da dove erano divampate delle fiamme.

A provocare il corto circuito è stato un grosso topo che si era infilato dentro tra i fili della media tensione.

L’animale è morto. Sono dovuti intervenire i tecnici per rimettere in sicurezza l’armadietto e riattivare l’erogazione dell’energia.