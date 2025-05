Il 21 maggio Piero Grasso ricorderà Falcone e Borsellino

E’ tutto pronto per la XIV edizione di “Festival…nonostante tutto noi cantiamo”, la gara canora più divertente di tutta la Sicilia. Nato da un’idea di Massimo Minutella che lo conduce e ne segue la direzione artistica, il Festival, prodotto dalla Scarlatti Management, anche quest’anno sarà trasmesso sul canale 14 del digitale terrestre di VideoRegione, in streaming sul sito vrsicilia.it, sulla pagina facebook Casa Minutella e in diretta su Radio In, la radio ufficiale del Festival.

Le regole del Festival di Minutella

Il Festival porta sul palco i comici, gli attori, i conduttori e i giornalisti più amati di Sicilia in gara come se fossero al Festival della canzone italiana di Sanremo. Ogni singolo partecipante si cimenterà a cantare un grande successo del vasto repertorio di musica italiana accompagnato dalla Lab Orchestra diretta dal Maestro Giuseppe Preiti. Ad ogni singolo artista verrà assegnato un codice per poter essere televotato dal pubblico televisivo tramite whatapp al numero 327.777.08.24, anche il pubblico che parteciperà come pubblico a teatro, potrà votare la migliore performance tramite whatsapp con numero a loro dedicato. Tutti gli artisti dopo l’esibizione, si sottoporranno al giudizio di una giura composta da istituzioni, sponsor e addetti ai lavori.

Il cast di quest’anno: Monia Arizzi, Eliana Chiavetta e Sara Priolo, Carlo Kaneba & Giovanna D’Angi, Chris Clun & Simone Riccobono, Ernestomaria Ponte & Clelia Cucco, Gennaro Calabrese, Lollo Franco, Giovanni Cangialosi & Paola Salute, Gino Carista E Caterina Salemi, I Badaboom, I Quattro Gusti, I Respinti, Paride Benassai & Nancy Ferraro, Rossella Leone & Antonio Panzica, Salvo Zauddo & Loredana Scalia, Sasà Salvaggio, Sicilia Cabareset, Ruggero Sardo, Sonia Hamza & Nadia La Malfa, Totino & Desiree Ferlito, Tony Sperandeo.

Il programma del Festival

Le due serate, in programma il 21 e 22 maggio, andranno in scena al teatro Al Massimo di Palermo, piazza Verdi con inizio alle 21.00. Lunedì 19 maggio, dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.00, presso il botteghino dello stesso teatro, si potranno ritirare i biglietti gratuiti per accedere alle serate. Ogni persona potrà avere due biglietti, con posto assegnato e potrà scegliere di partecipare o alla serata del 21 o alla serata del 22 maggio.

Piero Grasso ricorda Falcone e Borsellino

La serata del 21 maggio vedrà come ospite, l’ex Presidente del Senato, Pietro Grasso, per ricordare Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e i caduti nelle stragi mafiose del 1992, attraverso una breve intervista.

Festival, gran finale con Giusina Battaglia e Vincenzo Ferrera

La serata finale del 22 maggio, vedrà sul palco, a condurre la serata insieme a Massimo Minutella, la giornalista e foodblogger Giusina Battaglia, reduce dal grande successo dei format che conduce sul canale di Food Network. Sempre nella serata finale è previsto la presenza come ospite dell’attore palermitano Vincenzo Ferrera, che risponderà alle domande di una breve intervista di Minutella per poi interpretare il brano “Quello che le donne non dicono”, hit portata al successo da Fiorella Mannoia e scritta da Enrico Ruggeri.