



Con il riavvio dell’anno scolastico riparte anche il progetto del patentino digitale, il percorso di formazione – messo a punto dal Corecom Sicilia – dedicato agli studenti degli istituti secondari superiori della Sicilia, finalizzato a fornire una serie di buone pratiche per utilizzare la rete e i social con consapevolezza e responsabilmente.

Il primo appuntamento è in programma domani, mercoledì 22 ottobre a partire dalle ore 14.30 al liceo Tred – transizione ecologica e digitale – “Elio Vittorini” di Gela.

Saranno il presidente del Corecom Sicilia Andrea Peria Giaconia e il commissario Aldo Mantineo, coordinatore del progetto, a illustrare agli studenti della 4^ classe le linee guida del progetto che si articolerà in 14 ore, attraverso sette incontri monotematici, che vedranno anche il coinvolgimento di giornalisti, avvocati, animatori digitali ed investigatori informatici. Il corso si concluderà il 10 novembre prossimo.

Da lunedì 27 ottobre toccherà quindi agli studenti della 2^ e 4^ classe del liceo TRED “Luigi Einaudi” di Siracusa avviare il medesimo percorso di formazione, che si concluderà il 12 novembre. Per effetto di uno specifico protocollo d’intesa sottoscritto tra AGCOM e MIM, le 14 ore del progetto per il conseguimento del patentino digitale verranno inserite all’interno del curriculum di cittadinanza digitale-educazione civica di ciascun studente partecipante, nell’ambito del monte-orario annuale previsto dalla legge 92/2019.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.