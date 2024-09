Un lunga malattia passata a fianco di Totò Schillaci, così Barbara Lombardo, la seconda moglie del “Bomber“, ha sigillato il suo patto di amore e coraggio. Oggi, 18 settembre, ci lascia l’idolo palermitano che ha incantato l’Italia con le sue gesta sui campi da gioco. Dopo una lunga battaglia contro un tumore al colon, che lo aveva costretto a due interventi nel 2023, Schillaci si è spento circondato dall’affetto dei suoi cari: la moglie Barbara, compagna di vita e di sostegno in questi mesi difficili, e i tre figli Mattia, Jessica e Nicole.









L’amore tra Barbara e Totò

E’ iniziata come un’amicizia di oltre 10 anni quella tra Barbara e Totò, un’amicizia che dopo diversi anni si è trasformata in amore fino al “Sì” del 18 giugno 2012. I due vivevano in una casa in campagna a Palermo insieme alla cagnolina Nina e al figlio di lei. I figli di Schillaci, nati da precedenti relazioni, vivono in diverse parti d’Europa: Mattia in Portogallo, Jessica a Verona e Nicole a Chiasso. Schillaci aveva riallacciato un rapporto positivo con la sua ex moglie Rita Bonaccorso, dopo un periodo di difficoltà.

Lo sport è stato il filo conduttore della vita di Schillaci, un’eredità che ha voluto trasmettere ai giovani attraverso il “Louis Ribolla”, un centro sportivo da lui fondato per aiutare i bambini nei quartieri più difficili.

La partecipazione a Pechino Express

L’amore tra Totò e Barbara è stato messo a dura prova nel 2022, quando hanno partecipato a Pechino Express, un’esperienza che ha messo in luce la loro forte unione e la loro capacità di superare gli ostacoli.

Il matrimonio

Un amore sbocciato dopo dieci anni di amicizia, un legame profondo e duratura che ha portato Totò Schillaci e Barbara Lombardo all’altare il 18 giugno 2012. La cerimonia, svoltasi nella splendida cornice di Villa Niscemi, ha visto la partecipazione di circa 200 invitati, tra amici, familiari e colleghi del mondo del calcio.

Il ricevimento di nozze è stato un trionfo di sapori siciliani, con un menù a base di pesce che ha deliziato i palati degli ospiti. Poi il viaggio in Messico, viaggio che ha suggellato la loro unione.

Chi è Barbara Schillaci

Nata a Palermo nel 1975, Barbara Lombardo è una figura che incarna il coraggio e la determinazione. In passato modella e partecipante a Miss Italia, oggi si dedica con passione alla sua professione di odontotecnica. La sua vita è stata caratterizzata da un forte spirito avventuroso, tanto che da piccola veniva soprannominata “Selvaggia”. Questa attitudine l’ha portata a partecipare a Pechino Express, un’esperienza che ha segnato un nuovo capitolo della sua vita, nonostante le sue precedenti preferenze per viaggi più organizzati. Barbara ha sempre cercato nuove sfide, anche se il calcio non è mai stato il suo forte; come disse proprio Totò Schillaci: “E’ un bene”.

Sui social Barbara condivise momenti della sua vita quotidiana e scorci della sua esperienza a Pechino Express. Sebbene non sia mai stata molto attiva, i suoi post trasmettono un forte messaggio d’amore e affetto. Le immagini che la ritraggono insieme a suo marito Totò mostrano il legame profondo che li univa. Lo scorso giugno avevano festeggiato 12 anni di matrimonio, un traguardo che testimonia la solidità della loro relazione

