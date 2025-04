I carabinieri del reparto territoriale di Termini Imerese, hanno arrestato un pregiudicato 25 enne del posto perché colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile durante un controllo a Trabia hanno intercettato un’autovettura alla quale hanno intimato l’Alt.

Il conducente, prima di arrestare la marcia, tentava di disfarsi di un panetto di hashish di circa 83 grammi che gettava dal finestrino ma che veniva prontamente recuperato dai carabinieri della sezione radiomobile. Perquisito il giovane, addosso dello stesso è stata rinvenuta la somma contante di 210 euro e nel corso della perquisizione in casa sono stati recuperati e sequestrati ulteriori 10,5 grammi di sostanza stupefacente della medesima tipologia suddivisa in dosi, nonché materiale vario per il confezionamento.

Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari e a seguito del giudizio di convalida il Tribunale di Termini Imerese disponeva la sua sottoposizione alla misura cautelare dell’obbligo di dimora, di permanenza in casa in orario notturno e di presentazione alla polizia giudiziaria.