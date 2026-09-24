Controlli alla rete fognaria di Mondello alla ricerca di allacci abusivi agli scarichi delle acque piovane dopo gli eventi di inquinamento marino registrati a ondate nelle scorse settimane.

Anche in questi giorni l’attività di controllo e monitoraggio avviata dall’Amministrazione comunale a Mondello, con l’obiettivo di tutelare la qualità delle acque e, allo stesso tempo, verificare sul territorio la presenza di eventuali fattori inquinanti riconducibili a scarichi, allacci alla rete fognaria e sistemi di smaltimento delle utenze private e delle attività commerciali prosegue.

Traccianti rilasciati negli scarichi e seguiti

Nella giornata di oggi sono state mappate diverse strade della borgata, attraverso una serie di verifiche e riscontri direttamente sul territorio. Le attività hanno previsto anche l’utilizzo di traccianti e il confronto con la documentazione disponibile presso gli uffici comunali, in particolare presso l’Ufficio SACE del Comune di Palermo, con l’obiettivo di verificare la corrispondenza tra la situazione documentale e quella effettivamente riscontrata sul posto.

I controlli vengono effettuati attraverso un’attività coordinata che coinvolge il settore fognario di AMAP, gli uffici comunali e il Nucleo Operativo di Polizia Ambientale della Polizia Municipale, consentendo di incrociare le informazioni e approfondire le eventuali anomalie riscontrate.

Ferrandelli: “Attenzione massima su Mondello”

“Su Mondello l’attenzione dell’Amministrazione non termina e non può terminare – dichiara l’assessore all’Igiene, Fabrizio Ferrandelli –. Il nostro obiettivo non è soltanto monitorare la qualità delle acque, ma controllare il territorio in maniera puntuale per individuare eventuali fattori che possano determinare o contribuire all’inquinamento del mare. Per questo stiamo verificando gli allacci, gli scarichi e la documentazione delle utenze, mettendo in relazione i dati degli uffici con quanto viene concretamente riscontrato sul territorio”.

“La giornata di oggi ci ha consentito di mappare diverse strade e di effettuare numerosi confronti e riscontri, anche attraverso l’utilizzo di traccianti. A seguito delle verifiche, diversi soggetti saranno interessati da ulteriori accertamenti e saranno chiamati a produrre agli uffici la documentazione relativa agli spurghi e agli scarichi, così da completare il quadro conoscitivo e verificare la regolarità delle situazioni riscontrate”.

Attività coordinate nel tempo

“Non si tratta quindi di un’attività episodica – prosegue Ferrandelli – ma di un percorso di controllo che continuerà nei prossimi giorni. Sono infatti previste ulteriori giornate di mappatura dell’intero territorio di Mondello. Vogliamo procedere in maniera sistematica, strada per strada, utenza per utenza, incrociando le informazioni e intervenendo laddove emergano anomalie o elementi che richiedano ulteriori verifiche”.

L’attività proseguirà dunque nelle prossime giornate con nuove mappature, controlli e accertamenti, nell’ambito di un monitoraggio costante finalizzato alla tutela dell’ambiente, alla corretta gestione degli scarichi e alla salvaguardia della qualità delle acque di Mondello.

“La tutela del mare passa anche dal controllo del territorio – conclude Ferrandelli –. Continueremo a lavorare con gli uffici, AMAP e la Polizia Municipale affinché ogni eventuale criticità venga individuata, verificata e, ove accertata, affrontata nel rispetto delle regole”.