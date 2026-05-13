Una scoperta drammatica ha scosso l’intera comunità di Cefalù nelle ultime ore. Giuseppe Longo, un uomo di 71 anni, è stato rinvenuto privo di vita all’interno della propria abitazione in via Spinuzza. L’intervento dei vigili del fuoco, allertati probabilmente da vicini preoccupati, ha permesso di accedere all’appartamento dove il corpo dell’uomo giaceva in avanzato stato di decomposizione. La vittima, secondo i primi rilievi, sarebbe deceduta diversi giorni prima del ritrovamento, trasformando l’abitazione nel teatro di una silenziosa tragedia domestica.

La moglie trovata in shock accanto al corpo del marito

L’aspetto più agghiacciante della vicenda riguarda la presenza della moglie del settantunenne all’interno della stessa casa. La donna è stata trovata dai soccorritori in evidente stato di shock, mentre vegliava la salma del coniuge in un silenzio che durava ormai da tempo. Vista la gravità delle sue condizioni psicofisiche, la donna è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata d’urgenza presso l’ospedale Giglio di Cefalù, dove si trova attualmente ricoverata per ricevere le cure necessarie e il supporto specialistico richiesto dal trauma subito.

Indagini e autopsia per chiarire le cause del decesso

Sulla vicenda hanno fatto luce i carabinieri della compagnia di Cefalù, che hanno effettuato i primi rilievi nell’appartamento di via Spinuzza per ricostruire le ultime ore di vita dell’uomo e il contesto in cui è maturata la tragedia. La Procura di Termini Imerese, informata dei fatti, ha aperto un fascicolo d’inchiesta e ha disposto l’autopsia sul corpo di Giuseppe Longo. L’esame autoptico sarà fondamentale per stabilire con esattezza le cause naturali o eventuali altre circostanze che hanno portato al decesso, oltre a datare con precisione il momento della morte.