Intervento della polizia e dei sanitari del 118

E’ morto durante una proiezione al cinema Orfeo di Palermo in via Maqueda. Un uomo di 60 anni di Bagheria era entrato al cinema per guardare un film in una delle ultime sale hard del capoluogo.

Durante il film è stato colto da malore. A chiedere l’intervento dei sanitari prima alcuni spettatori in sala e poi i gestori della sala.

I sanitari del 118 hanno cercato di rianimare lo spettatore, ma senza successo. L’uomo era già deceduto.

E’ arrivata la polizia e il medico legale che ha confermato che la morte è avvenuta per un malore, forse un infarto.

La salma dell’uomo è stata restituita alla famiglia per celebrare i funerali.