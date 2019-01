E' intervenuta la polizia

Un uomo di 56 anni è morto colpito da infarto mentre si trovava al Tc 3 a Palermo in via Trapani Pescia.

L’uomo ha sentito un forte dolore al petto quando poi è caduto. E’ intervenuta la polizia che ha avvertito anche i sanitari del 118.

In quel momento il 118 era intasato dalle richieste e molte ambulanze erano bloccate nei pronto soccorso perché non riuscivano a consegnare i pazienti per mancanza di barelle.

Sono arrivate due ambulanza. Una senza medico e una con il medico.

L’ambulanza è arrivata da via Giusti con il medico che ha iniziato a fare le manovre per cercare di rianimarlo, ma senza successo.

Le indagini sono condotte dalla polizia. Sta intervenendo il medico legale per accertare le cause della morte.