Drammatico incidente mortale a Palermo. Erano circa le 8,30 quando, tra viale Lazio e via Libertà, si è verificato un violento impatto tra una Fiat Panda e un Vespone.

Ad avere la peggio è stato il conducente del motociclo Dario Matranga 37 anni palermitano, sbalzato dalla sella a seguito della collisione con la vettura, che dai primi accertamenti risulterebbe essere un’auto a noleggio con a bordo due turisti.

Le condizioni del motociclista sono apparse immediatamente disperate ai testimoni che hanno lanciato l’allarme. Sul posto è intervenuto tempestivamente il personale del 118 che ha prestato le prime, frenetiche cure sul selciato prima di disporre il trasferimento d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia. Nonostante i tentativi dei medici di stabilizzare il quadro clinico, l’uomo è deceduto poco dopo l’arrivo nella struttura sanitaria a causa delle gravissime lesioni riportate.

L’area dell’incidente è stata transennata per permettere i rilievi tecnici necessari a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Oltre ai sanitari, sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia municipale, impegnati a stabilire eventuali responsabilità e a gestire il traffico cittadino rimasto paralizzato per ore. Gli inquirenti stanno analizzando la traiettoria dei mezzi per capire quale dei due non abbia rispettato le precedenze o i segnali semaforici in un incrocio solitamente molto trafficato a quell’ora del mattino.

Questa nuova vittima della strada aggrava un bilancio già pesante per il territorio siciliano in queste ore. Solo ieri, infatti, un altro drammatico scontro era avvenuto a Campofelice di Roccella, dove a perdere la vita era stato un anestesista di 39 anni, anche lui a bordo di una moto. Due vite spezzate in meno di ventiquattr’ore che riaccendono prepotentemente il dibattito sulla sicurezza stradale e sulla fragilità degli utenti a due ruote lungo le arterie urbane ed extraurbane della provincia.