Una giornata di sport e passione si è trasformata in tragedia questa mattina a Terrasini, dove un pilota di 67 anni ha perso la vita a causa di un malore improvviso. L’uomo stava partecipando a una competizione di enduro quando, durante lo svolgimento della gara, si è accasciato al suolo, colto da un arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo.

I soccorsi e i tentativi di rianimazione

L’allarme è scattato immediatamente e i sanitari della Misericordia di Palermo, già presenti sul posto per garantire l’assistenza medica alla manifestazione, sono intervenuti in pochi istanti. I soccorritori hanno messo in atto tutte le procedure di emergenza previste in questi casi, praticando il massaggio cardiaco per oltre 45 minuti e utilizzando il defibrillatore nel tentativo di far ripartire il cuore dell’atleta.

Sul luogo è intervenuto anche un medico rianimatore che ha provveduto a intubare il paziente per assicurarne la ventilazione. Nonostante gli sforzi prolungati e la tempestività dell’intervento, le condizioni del sessantasettenne sono rimaste critiche fin dal primo momento.

Il decesso all’ospedale di Partinico

Il pilota è stato trasportato d’urgenza a bordo di un’ambulanza verso il pronto soccorso dell’ospedale di Partinico. Tuttavia, ogni speranza si è spenta all’arrivo nella struttura sanitaria. I medici del presidio ospedaliero, dopo aver tentato le ultime manovre di soccorso, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

La notizia ha scosso profondamente l’ambiente sportivo locale e i partecipanti alla gara, che è stata sospesa in segno di lutto. Resta il dolore per una morte improvvisa avvenuta praticando una disciplina amata, nonostante la macchina dei soccorsi si sia attivata in modo impeccabile per cercare di evitare il peggio.