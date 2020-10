Le indagini dei carabinieri

Erano appena partiti per la seconda prova speciale Caltabellotta 1 del Rally Valle del Sosio, una classica giunta alla 13 esima edizione tra le province di Palermo a Agrigento. Salvatore Coniglio, 54 anni, carabiniere in pensione di San Cipirello con la passione per le corse, è morto nel corso di un incidente.

L’auto, una Renault Clio Williams, era guidata da Vito Parisi esperto pilota. Insieme formavano l’equipaggio numero 32. L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 37, in contrada Favara-Burgio. L’incidente è avvenuto in un tratto veloce della speciale. Secondo quanto hanno accertato i carabinieri della compagnia di Sciacca, il pilota avrebbe perso il controllo del mezzo sbattendo prima contro un palo e poi contro un albero.

Purtroppo un incidente drammatico di quelli che spesso succedono nelle gare rally. L’auto è uscita fuori dalla strada. Un drammatico appuntamento per il povero Salvatore che è finito contro un albero – dice l’avvocato Antonio Di Lorenzo anche lui iscritto alla gara – L’impatto con l’albero è stato fatale. Le misure di sicurezza c’erano tutte. E’ stata una fatalità una tragedia. Salvatore era un amico di tutti. Resterai nei nostri cuori”.

La notizia dell'incidente si è diffusa immediatamente. Sul luogo dell'impatto sono arrivati subito oltre ai tecnici di gara e i sanitari del 118, anche i militari della compagnia di Sciacca. Nel luogo dell'incidente è arrivato anche il medico legale per eseguire una prima ispezione sul corpo. La gara è stata sospesa in segno di lutto. Gli iscritti alla gara giunta alla 13 esima edizione erano 97 equipaggi. La gara Valle del Sosio era l'appuntamento conclusivo della Coppa rally di zona e del trofeo di zona riservato alle auto storiche.

La manifestazione si stava svolgendo regolarmente secondo programma, quando, alle 9.45, sono stato contattato dal direttore di gara che mi ha comunicato che sulla seconda speciale in programma, denominata Caltabellotta, era accaduto un incidente grave, con conseguenze mortali per il copilota – ha detto Francesco Di Giorgio sindaco del comune di Chiusa Sclafani ente organizzatore – mi sono immediatamente recato sul posto dell’incidente dove sono arrivato dopo circa dieci minuti. Di comune accordo con la direzione gara, in segno di lutto abbiamo deciso di interrompere la manifestazione”.

Il direttore di gara ha illustrato la dinamica dell’incidente. “La prova speciale 2, “Caltabellotta 1″, è iniziata secondo l’orario previsto alle ore 09.04 – ha detto il direttore di gara Michele Vecchio – il concorrente 32 ha impegnato la prova speciale alle ore 09.41 rispettando la cadenza temporale prevista nella tabella di marcia ad esso consegnata. Alle ore 09.42, in seguito all’uscita di strada della vettura Renault Clio Williams 32 condotta da Vito Parisi e Salvatore Coniglio. I soccorsi sono partiti immediatamente. L’ambulanza è arrivata dopo pochi minuti Purtroppo per il copilota non c’è stato nulla da fare”.