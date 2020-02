Intervento dei sanitari del 118

Drammatico incidente nelle campagne di contrada Zuccheri, tra Camporeale e San Cipirello.

E’ morto Salvatore Guercio, 80 anni, di San Giuseppe Jato. Erano circa le 13 quando il trattore cingolato su cui si trovava si è ribaltato. Sembra che l’anziano agricoltore stesse lavorando su un fondo agricolo che costeggia un burrone.

Ad uccidere Guercio, rimasto intrappolato, sono stati dunque i 10 quintali di peso del trattore con cui stava lavorando i terreni agricoli.

A fare la tragica scoperta è stato il figlio, accorso in campagna perché il padre non rispondeva al telefono. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri delle stazione di Camporeale, i vigili del fuoco del distaccamento di Partinico e i sanitari del 118. Il luogo in cui si è consumata la tragedia si trova nelle campagne che sorgono attorno a Borgo Balletto, raggiungibili tramite la sp 20 e la sp 111.

Al loro arrivo, i soccorritori hanno solo potuto constatare il decesso. Per estrarre il corpo dell’ottantenne è stato necessario un lungo intervento dei vigili del fuoco, che hanno utilizzato dei cuscini di sollevamento. Fondamentale è stato però l’impiego di un escavatore messo a disposizione da un agricoltore della zona.

Nel frattempo i carabinieri della compagnia di Partinico hanno eseguito i rilievi per riscostruire la dinamica.

Sembra che l’incidente sia avvenuto prima intorno all’ora di pranzo durante dei lavori agricoli. Il mezzo si è ribaltato in un tratto scosceso e l’uomo è morto per asfissia. Il magistrato ha comunque disposto l’ispezione cadaverica, eseguita in tarda serata dal medico legale nella camera mortuaria del cimitero di San Giuseppe Jato.