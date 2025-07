Tre auto in fiamme tra via Autonomia Siciliana e via Alessi. Non è la prima volta che in quella zona anche di recente le auto vadano in fiamme. Al momento non si esclude nessuna pista neppure quella del dolo.

Questo pomeriggio si è levata una colonna altissima di fumo nero. Sono arrivati i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Pochi giorni fa una Smart parcheggiata non lontano da lì, all’angolo tra via Cirrincione e via Angelo Piraino, è stata avvolta dalle fiamme.

Nei mesi scorsi i residenti hanno segnalato numerosi roghi sospetti, tutti concentrati nella zona di via Autonomia Siciliana e via Salvatore Puglisi. A ottobre del 2024 erano stati registrati in pochi giorni quattro episodi che hanno fatto scattare l’allarme nel quartiere.