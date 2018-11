Indagini della polizia sui furti ad Autogrill

Tre dipendenti di una società di servizi per lo smaltimento dei rifiuti nello scalo Falcone Borsellino sono stati arrestati dalla polizia di Stato per furto aggravato.

I palermitani P.M. 30 anni e M.D.K. e T.G. M. entrambi di 20 anni, sono accusati di avere rubato derrate alimentari e bevande, per un ammontare di circa 2.300 euro, ad società nel campo della ristorazione presso lo stesso scalo.

Con la scusa di smaltire i rifiuti nei bar sono entrati nei magazzini e hanno portato via gli alimenti e le bevande su alcuni carrelli e nascondendoli sotto i sacchi di spazzatura.

Se non fossero intervenuti i poliziotti della Polaria in servizio allo scalo palermitano avrebbero preso i sacchi pieni di cibo e bevande e li avrebbero caricati sul furgone della ditta. Tutte le fasi del furto sono state documentate dagli agenti.

Sono in corso indagini per accertare quale fosse la destinazione della merce trafugata e se la banda si fosse resa responsabile anche di altri furti in ambito aeroportuale.

La società vittima dei furti nello scalo Falcone Borsellino è Autogrill. “Siamo stati informati dalla società Autogrill di quanto accaduto – dicono alla Gesap – Stiamo seguendo la vicenda con molta attenzione e adesso stiamo attendendo i provvedimenti che verranno presi”.