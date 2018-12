Ecco le auto più rubate

In una sola notte tra piazza Barberino nel quartiere Villa Tasca a Palermo sono state rubate tre Fiat Panda. Ladri scatenati aiutati anche dalla mancanza di illuminazione nella zona.

L’impianto da giorni è spento e l’oscurità aiuta molto i malviventi che possono agire indisturbati. E dire che la zona di Villa Tasca non è lontana dalla caserma Lungaro da dove escono e entrano le volanti di polizia.

Un via vai di auto che non ha scoraggiato l’azione dei ladri che sono riusciti a portare via ben tre auto tutte della stessa casa costruttrice. Sui furti indagano i poliziotti del commissariato Porta Nuova.

Non a caso le Fiat Panda sono le auto più rubate in assoluto. Nella classifica al secondo posto di sono le Fiat Punto, segue al terzo la Fiat 500 al quarto posto la Lancia Ypsilon, al quindo la Ford Fiesta, al sesto posto la Volkswagen Golf, al settimo la Fiat Uno, all’ottavo posto la Smart Fortwo, al nono la Renault Clio al decimo posto l’Opel Corsa.