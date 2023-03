Tre marittimi a bordo della nave Catania della Grimaldi in partenza dal molo Quattro Venti da Palermo a Tunisi sono rimasti feriti mentre spostavano alcune lastre di metallo.

Ad uno dei dipendenti un barra di ferro si è conficcata nella gamba. Per rimuoverla sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno tagliato il metallo. Gli altri due hanno riportato delle fratture. I tre sono stati trasportati dai sanitari del 118 in ospedale.

Si attende di conoscere la prognosi. Le indagini sull’incidente sono condotte dalla Capitaneria di Porto e dai funzionari dell’Asp. La partenza della nave era prevista per le 10.30 è stata spostata di qualche ora per consentire i rilievi da parte degli investigatori.

I marittimi feriti hanno 26 anni, 36 anni e un terzo romeno ancora non identificato. Sono stati trasportati tutti all’ospedale Villa Sofia dai sanitati del 118. I primi due sono in codice giallo il terzo il romeno in codice rosso. Hanno tutti fratture alle gambe e il terzo una ferita provocata da una barra di metallo che si è conficcata nella gamba.