Colpo al negozio Tres Chic di via Trapani



Nuovo furto con spaccata a Palermo. La scorsa notte i ladri sono arrivati a bordo di una Lancia Y rubata la sera prima nel capoluogo siciliano.

L’hanno usata come ariete mandando in frantumi la vetrina del negozio Tres Chic in via Trapani a pochi passi dalla via Libertà. I ladri hanno portato via diverse borse.

Il furto ammonta da una prima ricognizione a circa 30 mila euro. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia e sono intervenuti anche gli uomini della scientifica.